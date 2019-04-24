Число погибших в ходе боев в Ливии возросло до 272 человек

24 апреля 2019 11:31 (UTC+04:00)

Число погибших в Ливии, где идут боевые действия в районе Триполи, возросло до 272 человек, 1282 получили ранения, говорится в сообщении подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране. Ранее сообщалось о 254 погибших и 1228 раненных, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Число погибших в Триполи составляет теперь 272 человека, 1282 ранены и более 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. ВОЗ и партнеры работают над тем, чтобы у учреждений первичной медико-санитарной помощи были запасы и ресурсы для обслуживания этих семей", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter организации.

Командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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