Трамп пригрозил закрыть часть границы с Мексикой из-за потока мигрантов

24 апреля 2019 16:25 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут вынуждены закрыть часть границы с Мексикой и мобилизовать военных, если та не остановит поток мигрантов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Очень большой караван из более чем 20 тысяч людей начал свой путь через Мексику. Мексика сократила его размер, однако он все еще идет. Мексика должна остановить тех, кто остался, или нам придется закрыть этот участок границы и мобилизовать военных. У контрабандистов и картелей есть оружие", - написал Трамп в Twitter.

Пентагон 10 апреля заключил контракты почти на миллиард долларов с двумя компаниями на строительство стены на границе США с Мексикой.

В начале апреля Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны. При этом Трамп признал, что закрытие границ негативно повлияет на экономику США.

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