Ученые Гарварда создали алгоритм для прогнозирования сбоев в термоядерных реакторах

24 апреля 2019 17:43 (UTC+04:00)

Ученые из университета Гарварда (США) создали алгоритм с использованием технологии искусственного интеллекта (AI), который позволяет прогнозировать сбои в работе термоядерных реакторов. Об этом сообщается в университетском издании The HarvardGazette, само исследование опубликовано в журнале Nature, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Работы по созданию управляемого термоядерного синтеза ведутся учеными всего мира на протяжении многих лет. Так, несколько стран, включая Россию, участвуют в проекте по строительству первого экспериментального термоядерного реактора ITER.

"Проблема в том, что когда плазма в реакторе становится нестабильной, она может выйти за границы изоляции и повредить стенки механизма, вызывая тем самым серьезный ущерб. Если эти сбои можно предсказать, то его [ущерб] можно было бы минимизировать, встроив, например, протоколы безопасности, которые бы позволяли плавно охлаждать плазму, предотвращая разрушение реактора", - говорит доктор физических наук, аспирант кафедры университета Джулиан Кэйтс-Харбек.

В своем исследовании Кэйтс-Харбек и его коллеги предложили новый AI-алгоритм с глубоким обучением, который, как утверждается, может успешно прогнозировать сбои в термоядерных реакторах. По его словам, аппаратура для термоядерного синтеза, изготовленная из твердых сплавов стали, весит "сотни тонн", но сбой в поведении плазмы способен поднять ее в воздух на 1 см. "Это дает вам представление о том, сколько энергии выделяется, когда там происходит неладное. Мало кто хочет увидеть это в реальности", - говорит ученый.

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