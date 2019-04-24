Британский Минфин объявил о поиске кандидата на пост главы Банка Англии

Пост главы Банка Англии становится вакантной в феврале 2020 года. Об этом объявил британский Минфин, который дал в среду старт процессу отбора нового управляющего резервным банком, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Согласно сообщению финансового ведомства, нынешний управляющий банка Марк Карни, занявший эту должность 1 июля 2013 года, покинет ее 31 января 2020 года. У претендентов на данный пост с ежегодной зарплатой £480 тыс. (более $620 тыс.), как отмечается на сайте ведомства, должны быть "обширные знания и опыт финансовых рынков", умение "успешно возглавлять крупную финансовую организацию" способность "к здравым суждениям в принятии решений на фоне неопределенности".

Как заявил журналистам министр финансов королевства Филип Хаммонд, "поиск кандидата с необходимыми навыками и опытом для руководства Банком Англии имеет жизненно важное значение для обеспечения непрерывного роста британской экономики и сохранения позиции Великобритании как ведущего мирового финансового центра".

В числе кандидатов, по данным газеты Financial Times, называют главу Управления по контролю за финансовыми операциями Эндрю Бейли, а также заместителей нынешнего управляющего Карни - Бена Бродбента и Джона Канлиффа. Среди зарубежных претендентов на эту должность чаще всего обращают внимание на бывшего председателя Резервного банка Индии (2013-2016) Рагхурама Раджана, который занимает пост профессора Чикагского университета

Заинтересованные лица должны подать заявления в течение ближайших шести недель. Летом состоятся собеседования, а решение о назначении нового главы Банка Англии будет принято осенью.

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