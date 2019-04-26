Трамп заявил, что США не платили КНДР за лечение Уормбиера

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что США не платили Северной Корее за лечение американского студента Отто Уормбиера, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что Пхеньян выставил США в 2017 году медицинский счет на сумму два миллиона долларов за лечение осужденного в КНДР американца Отто Уормбиера, который в тюрьме впал в кому и впоследствии был возвращен в США, где вскоре скончался.

"Северной Корее не платили никаких денег за Отто Уормбиера, ни два миллиона, ни сколько бы то ещё. Это не администрация Обамы, которая заплатила 1,8 миллиарда долларов за четверых заложников ", - заявил американский президент в своем Twitter-аккаунте.

При администрации Барака Обамы Ирану были выплачены 1,3 миллиарда долларов за несостоявшиеся из-за исламской революции 1979 года поставки оружия. Еще 400 миллионов были выплачены в тот же день, когда в Иране были отпущены на свободу четверо американцев, в том числе глава бюро Washington post в этой стране Джейсон Резайан, признанный виновным в шпионаже. Администрация президента тогда заявляла, что эти деньги не являются выкупом.

Он также отметил, что администрация бывшего президента США "выдала ещё пятерых заложников, которые вскоре вернулись на войну, в обмен на предателя сержанта Бергдала".

Сержант Бергдал пропал без вести после того, как покинул американскую базу в афганской провинции Пактика 29 июня 2009 года. Вскоре стало известно, что он находится в плену у талибов. В мае 2014 года было объявлено, что Бергдал после пяти лет заточения освобожден в обмен на пять командиров "Талибана" и вернулся в США.

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