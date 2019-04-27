Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян

27 апреля 2019 10:41 (UTC+04:00)

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в вагоне спецпоезда прибыл на железнодорожный вокзал Пхеньяна после завершения визита в Россию и встречи с российским президентом Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Товарищ Ким Чен Ын успешно завершил визит в Россию и возвратился на родину, - отмечается в сообщении агентства. - Высший руководитель под сердечное ликование масс вышел из вагона и тут же начальник почетного караула Корейской народной армии подошел к нему с рапортом".

Как отмечает ЦТАК, люди с ликованием встречали своего лидера, так как "он совершил бессмертные заслуги во внешнеполитической деятельности для защиты мира и стабильности на Корейском полуострове во имя самостоятельной жизни и счастливого будущего своего народа".

Переговоры Путина и Ким Чен Ына прошли в четверг на Русском острове во Владивостоке. Лидеры обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, подробно рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, в том числе проблему денуклеаризации. Саммит во Владивостоке стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.

После завершения встречи Путин отметил, что Ким Чен Ын является "интересным и содержательным собеседником", а лидер КНДР назвал состоявшийся обмен мнениями "очень содержательным".

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