В Чили найдены древнейшие в Америке следы человека

29 апреля 2019 09:54 (UTC+04:00)

Человеческие следы, возраст которых составляет 15,6 тыс. лет, обнаружены на юге Чили, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Группа ученых из Южного университета Чили сделала находку еще в 2011 году во время раскопок в одном из районов города Осорно. Спустя несколько лет археологам удалось установить, что найденные следы относятся к позднему Плейстоцену - эпохе четвертичного периода, начавшейся 2,588 млн лет назад и закончившейся 11,7 тыс. лет назад.

"Существуют и другие человеческие следы, обнаруженные в Америке, но ни в одном из случаев не удалось установить такой большой возраст", - сказала один из руководителей исследования, археолог Карен Морено. По ее словам, установить возраст находки удалось благодаря органическому растительному материалу, который был извлечен из места раскопок.

Как отметили ученые, в тех же слоях почвы были обнаружены орудия из камня, которые можно считать дополнительным свидетельством того, что в Южной Америке в то время уже жили люди. Ранее чилийским археологам уже удалось найти человеческий след возрастом 14,6 тыс., однако в научном сообществе продолжались споры о времени заселения континента.

На данный момент древнейшие следы наших предков были обнаружены в Танзании. Их возраст оценивается в 3,5 млн лет.

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