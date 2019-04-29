В Чили найдены древнейшие в Америке следы человека

Человеческие следы, возраст которых составляет 15,6 тыс. лет, обнаружены на юге Чили, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Группа ученых из Южного университета Чили сделала находку еще в 2011 году во время раскопок в одном из районов города Осорно. Спустя несколько лет археологам удалось установить, что найденные следы относятся к позднему Плейстоцену - эпохе четвертичного периода, начавшейся 2,588 млн лет назад и закончившейся 11,7 тыс. лет назад.

"Существуют и другие человеческие следы, обнаруженные в Америке, но ни в одном из случаев не удалось установить такой большой возраст", - сказала один из руководителей исследования, археолог Карен Морено. По ее словам, установить возраст находки удалось благодаря органическому растительному материалу, который был извлечен из места раскопок.

Как отметили ученые, в тех же слоях почвы были обнаружены орудия из камня, которые можно считать дополнительным свидетельством того, что в Южной Америке в то время уже жили люди. Ранее чилийским археологам уже удалось найти человеческий след возрастом 14,6 тыс., однако в научном сообществе продолжались споры о времени заселения континента.

На данный момент древнейшие следы наших предков были обнаружены в Танзании. Их возраст оценивается в 3,5 млн лет.

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