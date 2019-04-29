Президент Шри-Ланки назначил нового главу полиции республики

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в понедельник назначил Чандану Викрамаранте новым исполняющим обязанности начальника полиции республики, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Предыдущий глава ведомства Пуджитх Джаясундару покинул этот пост в минувшую пятницу, а за день до этого в отставку ушел секретарь министерства обороны республики Хемасири Фернандо. Кадровые перестановки в рядах руководства ланкийских силовиков произошли после недавней серии резонансных терактов. Ранее президент заявил, что ни глава полиции, ни секретарь минобороны не предоставили ему доклад разведслужб о возможных атаках на церкви и в местах скопления туристов.

Обстановка в сфере безопасности на Шри-Ланке за прошедшую неделю резко ухудшилась. В пасхальное воскресенье, 21 апреля, по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Как заявил ранее президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации.

По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены. По данным МИД Шри-Ланки, среди погибших - 40 иностранцев, россиян среди них нет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.