Сотни японцев пришли к стенам дворца императора перед отречением Акихито

Сотни японцев пришли во вторник к стенам императорского дворца в последний день правления под девизом Хэйсэй перед отречением императора Акихито, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Людской поток тянулся к площади перед воротами дворцовой территории от самой станции метро. Люди подходили к стенам и мосту, перекинутому через ров, фотографировались, обменивались парой-тройкой фраз и уходили.

Несмотря на объявленные повышенные меры безопасности, стражи порядка в форме не были многочисленными. Корреспонденту РИА Новости удалось насчитать всего пять полицейских на всей внушительной преддворцовой территории.

В отдалении, правда, было заметно скопление полицейских автомобилей самых разных видов и назначений – от легковых до автобусов и грузовиков с бегущей строкой. "Сегодня такой день, народа на площади раза в два больше, чем обычно. Были усилены меры безопасности, увеличено число полицейских", - сказал корреспонденту один из блюстителей порядка и в качестве подтверждения своих слов обвел рукой площадь.

Однако там не было заметно ни одного человека в полицейской форме, по всей видимости, он имел в виду своих коллег в штатском.

Такой день, нельзя было не прийти

"Я родился в Хэйсэй (название правления императора Акихито – ред.), поэтому мне немножко грустно, что она сегодня заканчивается. Но я жду, что новая эпоха Рэйва принесет с собой много хорошего", - сказал 13-летний мальчик, который пришел к стенам дворца вместе с мамой.

Семейная пара лет 35 приехала в Токио из региона Кансай.

"Сейчас мы живем в Кансай, и жена там родилась, давно собирались приехать, но в такой день нельзя было не приехать. Надо было приехать и проводить эпоху Хэйсэй. Хотя для меня лично это была тяжелая эпоха. Поэтому я очень надеюсь, что в новой эпохе Рэйва станет лучше", - говорит глава семьи.

"Немножко грустно, но очень хочется, чтобы в новой эпохе все было хорошо... Я очень надеюсь, что при новом правлении станет хорошо", - вступает в разговор его жена.

"Мы пришли сюда, чтобы почувствовать атмосферу. Ведь ничего происходить здесь не будет. Но просто надо было в такой день прийти сюда. Что для нас означает император? Япония никогда не существовала без императора. Император – это само собой разумеющееся, это естественно", - говорит женщина лет 40, пришедшая ко дворцу вместе с матерью.

"Такой день. Надо было прийти для своей же памяти. Начинается новый старт – это самое сильное чувство. Есть надежда", - пояснил немолодой мужчина, в задумчивости стоявший на площади.

Начало нового

Людской поток течет до ворот, останавливается, и через какое-то время люди возвращаются обратно к метро. Без движения остаются только телеоператоры съемочных групп – их здесь намного больше, чем полиции.

А по периметру площади уже установлены белые палатки. Сейчас рядом с ними людей нет, но наступит утро, на Хризантемовый трон взойдет 126-й император, и сюда выстроятся его подданные, чтобы написать поздравления и пожелания счастливого правления.

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