Президент Шри-Ланки заявил, что теракты могли быть спланированы за рубежом

1 мая 2019 11:44 (UTC+04:00)

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что теракты которые произошли в стране в пасхальное воскресенье, могли быть спланированы из-за рубежа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Вполне вероятно, что они (террористы) контактировали с людьми из-за рубежа, которые помогали им", - заявил Сирисена.

Кроме того, Сирисена отметил, что ИГ* запустила "новую стратегию", согласно которой её целью становятся небольшие государства. Президент страны призвал главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади оставить его страну в покое.

В пасхальное воскресенье, 21 апреля, по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ*. По информации властей Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.

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