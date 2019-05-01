Берлускони перенес лапароскопию и будет выписан через несколько дней

1 мая 2019 14:13 (UTC+04:00)

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, попавший во вторник в миланскую больницу, перенес операцию в связи с кишечной непроходимостью и будет выписан в ближайшие дни, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Первоначальным диагнозом Берлускони называлась почечная колика. Во вторник он должен был принять участие в мероприятии своей партии, посвященном участию кандидатов в выборах в Европейский парламент, однако был вынужден пропустить его по настоянию врачей.
Вместо него от имени лидера выступил вице-президент "Вперед, Италия" и председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

Согласно уточненному диагнозу, причиной обращения 82-летнего политика к медикам стала непроходимость кишечника, которая потребовала лапароскопического вмешательства.

"Берлускони в ночь на 29 апреля почувствовал симптомы в брюшной полости. Компьютерная томография выявила непроходимость тонкого кишечника. Он был подвергнут лапароскопическому обследованию, которое позволило диагностировать и воздействовать на заворот подвздошной кишки, возникший из-за спаечного процесса после перенесенной 40 лет назад холецистэктомии (удаление желчного пузыря – ред)", - говорится в сообщении.

Операция проведена надлежащим образом и имела положительный результат. Берлускони здоров и будет выписан в ближайшие дни, сообщает "Вперед, Италия".
Берлускони, потерявший государственные посты из-за судебного процесса 2013 года о финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset, выражал намерение баллотироваться в Европарламент. На представлении кандидатов его заместитель Таяни подчеркнул, что Берлускони продолжает кампанию по выборам и будет принимать участие в телепередачах.

Накануне в Facebook Берлускони появилось сообщение, в которым он поблагодарил всех за поддержку. "Я в форме и готов к предвыборной кампании", - заявил бывший премьер.

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