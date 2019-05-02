ВВС аравийской коалиции атаковали авиабазу мятежников в Сане

2 мая 2019 01:08 (UTC+04:00)

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла 13 авиаударов по авиабазе, которая находится под контролем мятежников-хуситов (сторонников движения "Ансар Аллах") в Сане. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, авиабаза расположена рядом со столичным аэропортом. Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях на настоящий момент не поступала.

Ранее коалиция заявляла, что хуситы используют эту авиабазу для запуска ракет и беспилотников, указывает Reuters.

В Йемене с августа 2014 года идет противоборство между правительственными силами и мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции. Сана находится под контролем военизированных формирований "Ансар Аллах".

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