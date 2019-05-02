На Шри-Ланке перенесли католические службы из-за угрозы новых терактов

Католическая церковь Шри-Ланки пересмотрела свое недавнее решение возобновить воскресные службы в отдельных храмах с 5 мая на фоне сохраняющегося высокого уровня террористической опасности в стране, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Когда будут возобновлены церковные службы, не уточняется. Во вторник архиепископ Коломбо кардинал Малкольм Ранджит объявил, что первые после серии резонансных терактов на острове воскресные церковные службы пройдут в отдельны храмах страны с 5 мая.

При этом предполагалось, что отныне из соображений безопасности прихожанам не будет позволено проносить в церкви сумки. Кроме того, по словам священнослужителя, при храмах теперь будут созданы специальные "комитеты бдительности", члены которых будут следить за безопасностью. Посетителям, не являющимся прихожанами, при входе в церкви придется предъявлять удостоверения личности, сообщал кардинал.

В пасхальное воскресенье, 21 апреля, по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным Минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ*. По информации властей Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности всех боевиков установлены.

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