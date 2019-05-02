Новый фильм Тарантино будет показан на Каннском кинофестивале

Новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" включен в конкурсную программу Международного каннского кинофестиваля, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Как мы и обещали на пресс-конференции, проведенной 14 апреля, работа Квентина Тарантино включена в программу фестиваля", - говорится на странице дирекции кинопросмотра в Twitter.

Ранее в апреле генеральный директор кинофестиваля Тьерри Фремо отметил, что на фестивале всегда "с интересом ожидают новые работы" Тарантино. Он также сообщил, что в новой ленте режиссера заняты Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Фильм повествует о судьбе звезды телевидения и его дублера. Действие фильма происходит в Лос-Анджелесе в 1969 году.

Дирекция фестиваля также сообщила в четверг, что борьбу за главную награду будет вести в этом году и лента "Мектуб, моя любовь. Интермеццо" французского режиссера Абделатифа Кешиша. В 2013 году он уже был удостоен на фестивале Золотой пальмовой ветви за фильм "Жизнь Адель".

72-й Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 14 по 25 мая. В этом году жюри киносмотра возглавил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

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