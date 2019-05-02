В Малайзии обезьяны напали на пожарную машину

2 мая 2019 17:30 (UTC+04:00)

Пятеро пожарных в Малайзии пострадали в аварии, которая случилась из-за нападения обезьян на их машину, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Уточняется, что на пожарную машину, которая направлялась в город Герик на западе Малайзии, напали обезьяны, в результате чего сломался двигатель, и машина перевернулась.

"Расследования показывают, что водитель пытался ускользнуть от обезьян, но потерял управление транспортным средством на повороте на холме", - передает агентство слова главы районной полиции Супта Исмаила Че Иса. Пострадавшие были отправлены в местную больницу.

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