В Индии из-за циклона эвакуировали свыше миллиона человек

3 мая 2019 09:22 (UTC+04:00)

Власти прибрежного индийского штата Орисса эвакуировали и разместили в лагерях временного проживания свыше миллиона человек в свете приближающегося циклона "Фани", который, как ожидается, обрушится на этот регион в пятницу, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Согласно его данным, руководство штата рекомендовало гражданам в этот день не покидать дома без острой необходимости. По всей Ориссе на ближайшие сутки отменено движение более чем 220 поездов, аэропорты в ряде крупных городов до конца недели также будут закрыты.

Силы ВМС и береговой охраны, как ожидается, будут нести круглосуточное дежурство неподалеку, оказывая помощь местным жителям и ликвидируя последствия циклона.

"Фани" несет из Бенгальского залива мощные ливни, а скорость ветра в нем достигает порядка 200 километров в час. По оценкам экспертов, это станет самым мощным циклоном, который знала Орисса с 2014 года.

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