Эмиссар ООН по Сирии впервые встретился с "малой группой" в Женеве

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен провел в пятницу в Женеве полуторачасовую встречу с представителями Великобритании, Германии, Египта, Иордании, Франции, Саудовской Аравии и США. О начале и завершении совещания проинформировала в пятницу журналистов пресс-секретарь офиса спецпосланника Риим Исмаил, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Встреча завершилась", - говорится в ее сообщении, распространенном в 13:03 Тема совещания не была объявлена, информации о каких-либо решениях нет. Итоговая пресс-конференция не запланирована.

Это была первая встреча Гейра Педерсена, приступившего к работе на посту спецпосланника по Сирии в начале января, с так называемой малой группой по Сирии, в которую входят западные государства и ряд соседей этой страны в регионе. Подобные совещания практиковал его предшественник - Стаффан де Мистура. О каких-либо конкретных результатах таких рандеву с "малой группой" никогда не сообщалось.

Пресс-служба женевского Отделения ООН, сообщившая 30 апреля о том, что Педерсен намерен провести 3 мая встречу с "малой группой", напомнила, что он 26 апреля участвовал в состоявшейся в Нур-Султане встрече России, Ирана и Турции по Сирии. В столице Казахстана Педерсен объявил, что вновь встретится с представителями этих трех государств в мае в Женеве. Как заявила на брифинге официальный представитель женевского Отделения ООН Алессандра Веллуччи, "в дополнение к этому спецпосланник 3 мая в Женеве примет старших официальных лиц Великобритании, Германии, Египта, Иордании, Франции, Саудовской Аравии и США".

Россия, Иран и Турция на переговорах в столице Казахстана 26 апреля договорились встретиться в Женеве с эмиссаром ООН, чтобы объявить о пакете договоренностей по сирийскому конституционному комитету, в том числе по вопросам состава органа и процедур функционирования будущего механизма. Кроме того, было решено пригласить Ирак и Ливан присоединиться в качестве наблюдателей к астанинскому процессу: по мнению участников, это оживит формат. Лейтмотивом принятого странами - гарантами астанинского процесса заявления стала приверженность суверенитету и территориальной целостности арабской республики.

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