В США начали расследование инцидента с упавшим в реку Boeing 737

4 мая 2019 10:08 (UTC+04:00)

Власти США проводят расследование в связи с тем, что самолет выкатился в реку при посадке в Джексонвилле, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

В заявлении базы ВМС США отмечается, что на борту лайнера было 136 пассажиров и семь членов экипажа, все они учтены. Отмечается, что те, кому понадобилась помощь, были перевезены в местную больницу.
Офис местного шерифа сообщил, что госпитализировали 21 человека, все они в хорошем состоянии.

Как сообщалось ранее, чартерный Boeing 737 летел с американской военно-морской базы в Гуантанамо на Кубе. Он выкатился за пределы ВПП при посадке и оказался в реке.

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