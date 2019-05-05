Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын

Ким Чен Ын координировал тренировочный запуск ракет, осуществленный Северной Кореей в субботу, сообщает северокорейское агентство ЦТАК, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что целью тренировочного запуска было провести оценку и проверить эксплуатационные свойства, а также точность ударных характеристик крупнокалиберных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея провела пуск ракеты малой дальности. Затем добавил, что были проведены несколько пусков, не используя слова "ракеты".

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