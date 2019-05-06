Погибший в Шереметьево бортпроводник пытался открыть заднюю дверь

6 мая 2019 11:54 (UTC+04:00)

Бортпроводник сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 Максим Моисеев погиб, пытаясь открыть дверь в горящем хвосте лайнера для спасения пассажиров, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Эвакуация пассажиров велась через переднюю дверь по надувному трапу. С пассажирами в хвостовой части самолета находился бортпроводник Максим Моисеев. Он пытался открыть заднюю дверь для оперативной эвакуации пассажиров из хвостовой части, которая горела. У него не получилось, он начал помогать людям покинуть горящий самолет", - рассказал собеседник агентства. По его словам, бортпроводник до последнего не выходил из самолета и погиб.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа. По последним данным, 41 человек погиб.

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