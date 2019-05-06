Трамп: США больше не будут терять сотни миллиардов долларов на внешней торговле

6 мая 2019 16:38 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что США больше не собираются терять сотни миллиардов долларов на торговле с Китаем и другими странами, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Уже многие годы США теряют от $600 млрд до $800 млрд в год на торговле. В ситуации с Китаем мы теряем $500 млрд. Извините, мы больше не будем этого делать", - написал глава Белого дома в Twitter.

Трамп ранее неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 24 сентября 2018 года в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Пекин ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд.

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