Власти Мьянмы выпустят на свободу более 6,5 тыс. заключенных

7 мая 2019 06:53 (UTC+04:00)

Власти Мьянмы во вторник выпустят на свободу 6520 заключенных после двух массовых амнистий в апреле. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, президент страны Вин Мьин помиловал тысячи заключенных. В Мьянме принято проводить амнистии во время традиционного Нового года, который начался 17 апреля. До сих пор не сообщается, были ли в списках на освобождение двое журналистов Reuters, которых приговорили к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне.

17 и 26 апреля власти Мьянмы объявили об амнистии более 9 тыс. и почти 7 тыс. заключенных соответственно. Правозащитники выражали разочарование, поскольку освобождены были лишь два человека, отбывавших наказание в тюрьме по политическим обвинениям.

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