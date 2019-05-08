США создают проблемы для конституционного комитета Сирии, считает Зариф

США создают проблемы при формировании конституционного комитета Сирии, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Если вы помните, сколько в Сирии погибало людей, - мы помогли, чтобы привести решение этого вопроса к диалогу в рамках астанинского формата. Я говорил господину (главе МИД Турции Мевлюту) Чавушоглу, господину Лаврову о том, что давайте будем стараться создать конституционный комитет.

Это Америка и несколько других стран, которые создали препятствия на пути создания конституционного комитета. Тот, кто должен отказаться от своей опасной политики в регионе, - это США", - заявил иранский министр.

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