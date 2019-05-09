Посол США в ФРГ предостерег германские компании от торговли с Ираном

9 мая 2019 10:32 (UTC+04:00)

Посол США в Германии Ричард Гренелл в очередной раз пригрозил санкциями германским компаниям, которые решатся вести торговлю с Ираном, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы говорим: "Ты можешь в Иране заниматься бизнесом столько, сколько хочешь. Но если ты это делаешь, то мы можем сказать свое веское слово, когда речь зайдет о получении визы, поскольку мы не согласны с твоим прибытием в нашу страну", - заявил он в опубликованном в четверг интервью газете Bild.

Одновременно дипломат подверг критике политику Германии по отношению к НАТО, в частности, ее неготовность расходовать на оборону до 2% от ВВП страны. "Я считаю лицемерием ситуацию, когда кто-то говорит, что нужно реформировать НАТО, но не стремится к цели в 2%", - сказал Гренелл. Он отметил, что удивлен тем, "как многие немецкие политики пытаются делать вид, как будто 2% - это лишь цель, но не действительное обязательство".

Посол США также признался, что его поражает, что Германия, учитывая мощь ее экономики, не стремится "играть мускулами" в Европе, но проявляет сдержанность по многим вопросам.

Ранее Гренелл неоднократно критиковал правительство ФРГ за позицию в ситуации вокруг "Северного потока - 2", отношения с Ираном и неготовность тратить на оборону 2% от ВВП. Заявления дипломата вызвали возмущение в Германии.

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