Библиотека Конгресса США оцифровала книги и манускрипты на китайском языке

10 мая 2019 11:22 (UTC+04:00)

Библиотека Конгресса США оцифровала редчайшие книги, рукописи, географические карты и иные уникальные материалы на китайском языке из своего собрания, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

В электронный формат было переведено в общей сложности почти 2 тыс. единиц хранения библиотеки на китайском языке. В открытый доступ в интернет выложили пока 1043 из них. Остальные предполагается разместить в интернете позднее. В целом же коллекция редких книг на китайском языке Библиотеки Конгресса состоит из более чем 5,3 тыс. единиц хранения.

Оцифровке подверглись различные материалы периодов династий Сун (960-1279), Юань (1271-1368), Мин (1368-1644) и Цин (1644-1911). Самая ранняя из доступных теперь в цифровом виде работ датируется 1102 годом. Ряд выложенных в интернет материалов, включающих "прекрасные образцы раннего книгопечатания", существует в единственном экземпляре и имеется только в Библиотеке Конгресса. Как отмечает пресс-служба, оцифрованы труды по истории, географии, философии, медицине, религиозные тексты, в том числе сутры буддизма, литературные произведения. В азиатском фонде библиотеки, созданном в 1928 году, находится более 4 млн единиц хранения на 130 с лишним языках.

Библиотека Конгресса США является крупнейшей в мире. Она была основана в 1800 году. В фондах библиотеки находится более 168 млн единиц хранения (более 36 млн книг, свыше 121 млн географических карт, рукописей, фотографий, фильмов, аудио- и видеозаписей и рисунков). В штате учреждения работает почти 3,2 тыс. человек. Ежегодно оно принимает более 1,6 млн человек.

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