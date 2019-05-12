В Албании прошла новая волна протестов оппозиции

12 мая 2019 20:35 (UTC+04:00)

Наиболее агрессивные за последние месяцы протесты оппозиции прошли вечером в субботу в албанской столице Тирана. Как сообщает в воскресенье агентство MIA, в результате столкновений демонстрантов с полицией пострадали порядка 15 сотрудников правоохранительных органов, пытавшихся остановить протестовавших с помощью слезоточивого газа и водометов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня решающий день за свободу или смерть! Хотим такую же Албанию, как и вся Европа", - заявил глава оппозиционной Демократической партии (ДП) Люльзим Баша в своем обращении к действующему премьер-министру страны Эди Раме. По словам лидера оппозиционеров, без них выборы не состоятся "ни в июне этого года, ни в следующем году", а сами они не отступят от требований "отставки преступника Рамы".

В субботу вечером тысячи сторонников оппозиции во главе с Люльзимом Башой, бывшим албанским президентом и премьером Сали Беришей, а также лидером Социалистического движения за интеграцию (СДИ) Моникой Кримади собрались перед зданием парламента, где пыталась пробиться через полицейский кордон с применением дымовых шашек. От здания парламента демонстранты направились к Управлению полиции с требованиями выпустить на свободу одного из организаторов ранее проводившихся протестов Саита Долапи. Протестовавшие разбили в здании полиции несколько окон.

С призывами соблюдать воздержанность и избегать насилия к участникам протестов обратился президент страны Илир Мета, а глава албанского правительства Эди Рама назвал поведение оппозиционеров "слепой политикой". Министр внутренних дел Сандер Леши отметил, что методы, которые использует оппозиция, "уничтожают Албанию".

"С применением "коктейлей Молотова" не строится демократия, а разрушается Албания. Но этого нельзя допустить! Призываю ответственных граждан воздержаться от атак на учреждения. Никто не смеет вновь поджечь Албанию!" - подчеркнул Леши.

Субботние протесты в Тиране, в результате которых было задержано более 50 человек, стали четвертыми по счету с начала текущего года. Оппозиционеры во главе с лидером ДП Башой требуют отставки действующего правительства и намерены бойкотировать предстоящие в конце июня муниципальные выборы. Организованные ранее протесты оппозиции сопровождались попытками насильственного проникновения в здание парламента, стычками между демонстрантами и полицией. На сегодняшний день уголовные дела возбуждены против 33 человек.

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