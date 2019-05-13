В Эквадоре не менее девяти человек погибли в ДТП с автобусом

По меньшей мере 9 человек погибли и 40 получили ранения в результате ДТП с автобусом в Эквадоре, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Инцидент произошел в воскресенье в провинции Карчи на севере страны. Пострадавшие были госпитализированы, состояние одного из них оценивается как критическое.

Как сообщают СМИ, в автобусе находились граждане Эквадора, Венесуэлы и Колумбии. По предварительным данным водитель автобуса скрылся с места происшествия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.