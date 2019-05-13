В Эквадоре не менее девяти человек погибли в ДТП с автобусом

13 мая 2019 11:23 (UTC+04:00)

По меньшей мере 9 человек погибли и 40 получили ранения в результате ДТП с автобусом в Эквадоре, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Инцидент произошел в воскресенье в провинции Карчи на севере страны. Пострадавшие были госпитализированы, состояние одного из них оценивается как критическое.

Как сообщают СМИ, в автобусе находились граждане Эквадора, Венесуэлы и Колумбии. По предварительным данным водитель автобуса скрылся с места происшествия.

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