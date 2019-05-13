В Тегеране прокомментировали решение хуситов о передислокации сил в Йемене

Тегеран считает конструктивным решение хуситов о передислокации в Йемене, заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее миссия ООН по поддержанию соглашения по Ходейде (UNMHA) сообщила, что хуситы начнут передислокацию сил из портов Ходейда, Салиф и Рас-Иса 11 мая.

"Шаг правительства в Сане, осуществленный ради поддержания стокгольмского соглашения, показывает решимость и приверженность правительства национального спасения Йемена диалогу и выполнению своих обязательств", - говорится в заявлении Мусави, который назвал решение "конструктивным".

Спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс заявил в середине апреля, что противоборствующие стороны в Йемене достигли соглашения по выполнению первого этапа плана передислокации сил. Первая фаза передислокации подразумевает вывод вооруженных формирований из Ходейды, а также портов Салиф и Рас-Иса.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме.

Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.

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