Вашингтон запросил встречу Путина и Трампа

Вашингтон запросил встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данным РБК, США предложили провести переговоры двух президентов на полях саммита "Двадцатки" в японской Осаке, запланированной на конец июня.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков в комментарии РИА Новости допустил возможность встречи Путина и Трампа. По словам дипломата, этот вопрос может быть затронут в ходе визита Госсекретаря Майка Помпео в сочи 14 мая.

Он отметил, что американская сторона ранее "сама перечеркивала достигнутые договоренности и меняла свои планы", и призвал "не предвосхищать никаких обсуждений".

В последний раз Путин и Трамп общались по телефону 3 мая, тогда беседа глав государств длилась почти полтора часа. В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе Вашингтона. Последняя личная встреча президентов прошла в июле прошлого года в Хельсинки.

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