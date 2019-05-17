NYT: умер архитектор, спроектировавший пирамиду Лувра

17 мая 2019 02:31 (UTC+04:00)

Американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин умер в возрасте 102 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на слова его сына.

Согласно опубликованной информации, архитектор умер в ночь со среды на четверг. 26 апреля Бэй Юймин отметил свое 102-летие.

Архитектор прославился в первую очередь благодаря пирамиде музея Лувр в Париже. 20-метровое строение из стекла и металла было создано по его проекту и по инициативе тогдашнего президента Франции Франсуа Миттерана в период с 1985-го по 1989 годы. Помимо этого Бэй Юймин является автором проектов здания Зала славы рок-н-ролла в Кливленде, башни банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке и многих других строений.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Все картины собора Нотр-Дам перевезут в Лувр 19 апреля
Европа 16 апреля 21:40
Назван самый популярный музей в мире
В мире 29 марта 08:53
Лувр побил собственный рекорд по посещаемости
Европа 3 января 15:26
Картины азербайджанских художников в Лувре (ФОТО)
Культура 22 октября 2018 10:26
Французские специалисты выбирают экспонаты из Узбекистана для Лувра
Туризм 27 сентября 2018 10:08
Из Лувра срочно выводят всех посетителей (Обновлено)
В мире 2 августа 2017 19:22
Лента новостей
Причиной крушения Boeing 737 на Кубе в мае 2018 года стала ошибка пилотов
Другие страны 03:04
В Катаре открыли второй стадион ЧМ-2022 по футболу
Арабские страны 02:39
В Мексике убили еще одного журналиста
Другие страны 02:28
Сенат США одобрил кандидатуру Джеффри Розена на пост замглавы Минюста
США 02:09
Вратарь ФК "Барселона" тер Штеген может пропустить остаток сезона из-за травмы
Спорт 01:33
Чингиз Мустафаев вышел в финал "Евровидения 2019" - определены все финалисты (ФОТО/ВИДЕО)
Культура 01:15
Во время полетов в дальний космос могут использовать телемедицину
В мире 00:56
В Баку прошел красочный вечер 25-летия Государственного театра пантомимы (ФОТО)
Культура 00:45
Трамп заработал в 2018 году более $479 млн
США 00:31