NYT: умер архитектор, спроектировавший пирамиду Лувра

Американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин умер в возрасте 102 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на слова его сына.

Согласно опубликованной информации, архитектор умер в ночь со среды на четверг. 26 апреля Бэй Юймин отметил свое 102-летие.

Архитектор прославился в первую очередь благодаря пирамиде музея Лувр в Париже. 20-метровое строение из стекла и металла было создано по его проекту и по инициативе тогдашнего президента Франции Франсуа Миттерана в период с 1985-го по 1989 годы. Помимо этого Бэй Юймин является автором проектов здания Зала славы рок-н-ролла в Кливленде, башни банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке и многих других строений.

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