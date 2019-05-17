Google составил рейтинг участников "Евровидения-2019"

17 мая 2019 21:34 (UTC+04:00)

Компания Google представила рейтинг участников "Евровидения-2019", составленный на основе запросов пользователей разных стран. Согласно этому рейтингу, победителем конкурса станет представитель Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Финал "Евровидения-2019" стартует завтра. Но уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска. Если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран, Россия получила бы третье место", - говорится в пресс-релизе компании.

По версии Google, победителем конкурса станет Франция, второе место займет Исландия, третье - Россия. В пятерку лучших войдут Нидерланды и Белоруссия. Шестое место Google прочит островному государству Кипр, седьмую строчку займет Швейцария, восьмую - Италия, девятую - Сан-Марино. Замыкает десятку Сербия.

В пресс-службе компании отметили, что в 2017 году система подсчета баллов Google верно предсказала победителя конкурса.

"Евровидение-2019" проходит в Израиле. Финал конкурса состоится 18 мая на сцене Выставочного центра Тель-Авива. Представитель от России Сергей Лазарев выступит под пятым номером.

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