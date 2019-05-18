В работе Facebook произошел сбой

18 мая 2019 04:04 (UTC+04:00)

Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается в пятницу в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 11:16 по времени Восточного побережья США (18:16 мск)", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Мексике и Индии. С проблемами также столкнулись в Бразилии, Великобритании, Бельгии, Германии и Италии. В России о сбоях сообщают жители Москвы.

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