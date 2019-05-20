КНДР намерена бороться с санкциями развитием собственной экономики

КНДР намерена развивать свою собственную экономику для того, чтобы противостоять убийственным международным санкциям, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"В истории развития нашей республики не было времени без санкционного нажима империалистов, но схема изоляции и давления последних лет была буквально убийственной с точки зрения размаха и степени, достаточных для того, чтобы уничтожить нашу страну и народ, - подчеркивается в статье. - Мы должны избавиться от глупой фантазии, зависимости и тенденции полагаться на импорт и при этом придерживаться убеждения, что решение любых проблем возможно с помощью наших собственных технологий и наших собственных ресурсов".

Как отмечают авторы комментария, самостоятельность и независимость народного хозяйства КНДР является "вечным спасательным кругом", который поддерживает развитие страны и решает ее судьбу.

Ранее "Нодон синмун" сообщала, что из-за продолжающегося режима международных санкций республика столкнулась с самыми большими экономическими трудностями за всю свою историю. При этом авторы статьи призвали граждан страны проявить силу духа и не сдаваться перед нажимом внешних сил.

В Ханое 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит США и КНДР, в ходе которого обсуждалась возможность частичного снятия с Пхеньяна международных санкций в обмен на его конкретные шаги по денуклеаризации. По итогам переговоров сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, американский президент Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.

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