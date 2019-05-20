В Мекке пройдет экстренный саммит под эгидой Лиги арабских государств

Лига арабских государства (ЛАГ) разослала приглашения лидерам стран организации на экстренный саммит 30 мая в Саудовской Аравии по ситуации в Персидском заливе после нападений на нефтяные объекты, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Секретариат ЛАГ разослал приглашения от имени короля Саудовской Аравии лидерам арабских государств для участия во внеочередном саммите в Мекке в четверг, 30 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным ЛАГ, на саммите будут обсуждаться атаки на танкеры в территориальных водах ОАЭ, а также нападения йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситы) на нефтяные насосные станции в Саудовской Аравии. В панарабской организации полагают, что эти инциденты будут иметь "опасные последствия для мира и безопасности в регионе и мире, а также (для) поставок нефти и мировых нефтяных рынков".

В ЛАГ пояснили, что положение о саммитах предполагает проведение встреч в верхах раз в год в марте. В то же время, в случае появления вопросов, связанных с национальной безопасностью арабских стран, можно созывать и внеочередные саммиты, если с такой инициативой выступит одно из государств-членов.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд ранее обратился к лидерам арабского мира с предложением провести экстренный саммит в Мекке 30 мая на фоне обострения отношений с Ираном.

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