Трамп назвал статью об активности на его счетах в Deutsche Bank фейком

Президент США Дональд Трамп назвал "фейковой" статью газеты New York Times о подозрительной активности на его счетах в Deutsche Bank, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее газета New York Times со ссылкой на бывших и действующих сотрудников Deutsche Bank сообщила, что специалисты по борьбе с отмыванием денег в этом банке в 2016 и 2017 годах рекомендовали передать в министерство финансов США информацию о ряде подозрительных транзакций компаний, контролируемых президентом США Дональдом Трампом и старшим советником президента США Джаредом Кушнером.

"Оплошавшая New York Times (она испустит дух, когда я покину должность через шесть лет) и другие СМИ, публикующие фейковые новости, продолжают писать ложные истории о том, как я не пользовался большим числом банков, потому что они не хотели иметь со мной дел. Неправда! Так было потому, что я не нуждался в деньгах. Очень старомодно, но правда", - написал Трамп в Twitter.

"Когда ты не нуждаешься в деньгах или не хочешь их, ты не нуждаешься и в банках. Банки всегда были доступными для меня, они хотят заработать. Фейковые СМИ говорят это только для унижения и всегда используют неназванные источники (потому что их источники даже не существуют)", - заявил американский лидер.

Он добавил, что ведущие американские СМИ никогда не были настолько "недостоверными" и "невменяемыми".

"Теперь новая большая история заключается в том, что Трамп заработал много денег и покупает все наличными, он не нуждается в банках. Но откуда он получил все эти наличные? Может быть, из России? Нет, я создал отличный бизнес и не нуждаюсь в банках, но если бы нуждался, то они были бы готовы (предоставить свои услуги - ред.)", - написал американский президент.

"Работа с Deutsche Bank была очень хорошей и на высоком профессиональном уровне, и если по какой-либо причине мне бы они не понравились, я бы пошел в другое место.... Вокруг всегда было много денег и банков, из которых можно выбрать. Они были бы рады взять мои деньги. Фейковые новости!", - отметил Трамп.

Ранее Deutsche Bank начал передавать генеральной прокуратуре штата Нью-Йорк финансовые отчеты в ответ на повестки с запросом информации о финансировании проектов президента Дональда Трампа. Банк начал передавать электронные письма, документы о займах, связанных с Trump International Hotel и башней Трампа в Чикаго, а также попыткой приобретения футбольного клуба "Баффало Биллс".

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