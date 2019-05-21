Австрийская партия свободы поддержит вотум недоверия Курцу

Австрийская партия свободы после выхода из коалиции с Австрийской народной партией поддержит вотум недоверия оппозиции канцлеру Себастьяну Курцу, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Курц наивно полагает, что свободная партия после недоверия со стороны Курца не перестанет сама доверять ему. Когда бы ни состоялось экстренное заседание: кто доверяет - получает доверие в ответ. Кто не доверяет, получает недоверие", - сказал министр внутренних дел Херберт Кикль, чью отставку президенту предлагает канцлер.

В понедельник оппозиционные партии Австрии заявили о намерении созвать экстренное заседание парламента и предложить в Национальном совете вынести вотум недоверия Курцу, чтобы он ушел в отставку на фоне скандала вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

В частности, вотум недоверия канцлеру хочет вынести партия "Сейчас - Список Пильца". Однако сам Курц намерен блокировать экстренное заседание парламента и созвать его только после 26 мая - дня проведения в Австрии выборов в Европарламент.

Канцлер Австрии и лидер АНП Себастьян Курц в понедельник решил убрать из коалиционного правительства с АПС ее министра внутренних дел Херберта Кикля и продолжить его отставку президенту Александеру Ван дер Беллену. Курц считает Кикля причастным к скандалу вокруг Штрахе. Сразу после этого министры от АПС заявили о выходе из правительства в полном составе, потому что считают отставку министра безосновательной. Курц заявил, что в таком случае продолжит работать в правительстве меньшинства без министров от АПС.

Австрия готовится к досрочным выборам в Национальный совет в сентябре 2019 года. Причиной для их проведения стал скандал вокруг публикации в СМИ видео с участием Штрахе. На кадрах, снятых скрытой камерой, он и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. Курц объявил, что в связи с этими кадрами не видит возможности для дальнейшего сотрудничества с АПС в коалиционном правительстве из-за подозрений партнеров в злоупотреблении властью.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.