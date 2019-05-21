ЕС объявил о запуске первой зарубежной миссии европейской погранслужбы

21 мая 2019 16:16 (UTC+04:00)

Евросоюз объявил об отправке в Албанию первой в истории зарубежной миссии Европейской службы пограничной и береговой охраны, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"С 22 мая совместные группы албанских пограничников и офицеров Европейской службы пограничной и береговой охраны начнут совместное патрулирование границы Албании и Греции. Эта миссия предпринята в рамках укрепления внешних границ ЕС при полном одобрении всех стран-участниц. Она знаменует новый этап пограничного сотрудничества с государствами Западных Балкан", - отмечается в заявлении. Торжественная церемония начала работы этой миссии пройдет 22 мая в Тиране в присутствии еврокомиссара по миграции, внутренним делам и гражданству Димитриса Аврамопулоса, премьер-министра Албании Эди Рамы и ряда силовых министров его кабинета.

На начальном этапе в состав миссии ЕС войдут около 50 европейских пограничников из 12 стран - членов Евросоюза. В их распоряжение выделено 16 патрульных автомобилей и один фургон с тепловизионной аппаратурой для патрулирования границы в ночное время. Основной целью миссии станет предоставление Албании практической и технической помощи в борьбе с миграцией и контрабандой.

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