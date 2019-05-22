Индия успешно вывела на орбиту новейший разведывательный спутник

22 мая 2019 05:50 (UTC+04:00)

Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно вывела в среду на орбиту спутник RISAT-2B, способный вести наблюдение за земной поверхностью даже в условиях густой облачности. Как сообщает телеканал NDTV, старт ракеты-носителя PSLV-C46 с 615-килограммовым спутником на борту состоялся в 05:30 утра с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Аппарат затем был успешно выведен на заданную орбиту. Спутник сможет вести наблюдение за Землей днем и ночью при любой погоде и "не оставит возможностей для сомнений" в случае, если индийские Вооруженные силы будут проводить операцию, подобную авианалету на пакистанский город Балакот, указывает телеканал.

Новый спутник, оборудованный самым современным радаром, позволит Вооруженным силам Индии получать точную информацию и отслеживать их действия в любых погодных условиях. RISAT-2B также сможет применяться для нужд сельского хозяйства, лесоводства и для отслеживания стихийных бедствий

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