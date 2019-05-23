McDonald’s построил в Швеции миниатюрный ресторан в виде пчелиного улья

Для привлечения внимания к Всемирному дню пчел рекламное бюро "Норд ВВБ", работающее с компанией McDonald’s, построило маленький домик в виде одного из ресторанов быстрого питания, являющийся на самом деле пчелиным ульем и получивший название McHive ("МакХайв", буквально - "МакУлей"), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

McHive - самый маленький ресторан в мире и, по замыслу создателей, призван стать "настоящим земным раем для пчел". На нем присутствуют вывески McDonald’s и Drive-thru (МакАвто), есть патио с сидячими местами, а в окнах вывешены разные объявления.

Такой пчелиный McDonald’s может вместить в себя несколько тысяч пчел.

Идея эта исключительно шведская, и теперь McDonald’s намерен построить эти домики на крышах ряда своих заведений в королевстве.

Как отмечают в компании, она уделяет большое внимание спасению и сохранению пчел, которые в последние годы гибнут пугающими темпами: специально для насекомых вокруг ее ресторанов сейчас высаживается большое количество цветов, а на крышах некоторых из них в Швеции уже установлены обычные ульи.

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