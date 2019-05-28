Apple обновила iPod Touch после четырехлетнего перерыва

28 мая 2019 19:08 (UTC+04:00)

Компания Apple представила во вторник новый портативный мультимедийный проигрыватель iPod Touch седьмого поколения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в пресс-релизе, размещенном во вторник на сайте Apple, в новинке использован созданный компанией чип A10 Fusion, обеспечивающий высокое качество изображения. Кроме того, на новом iPod с памятью 256 GB появилась функция Group FaceTime, обеспечивающая звонки с членами семьи, друзьями или коллегами в режиме видео- или аудиоконференции.

"Мы выпускаем самое доступное по цене устройство на базе операционной системы iOS, действующее в два раза быстрее, чем раньше, в котором имеется функция Group FaceTime и применяется технология дополненной реальности, - отметил вице-президент Apple по вопроcам маркетинга Грег Джосвик. - Стартовая цена составляет лишь $199".

Прием заказов на новый iPod на сайте компании уже начат, а в магазинах он появится позднее на этой неделе. В пресс-службе компании пока не ответили на вопрос корреспондента ТАСС о том, когда новинка появится в России. Предыдущая модель Ipod Touch была представлена в июле 2015 года.

Основанная в 1976 году Apple помимо музыкальных плееров iPod производит смартфоны iPhone ("Айфон"), планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую высокотехнологичную технику.

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