Министры финансов Японии и США обсудили сотрудничество в области экономики и безопасности

9 июня 2019 08:35 (UTC+04:00)

Министр финансов США Стивен Мнучин провел в воскресенье встречу с главой финансового ведомства Японии Таро Асо в Фукуоке, где проходит заседание глав минфинов и центробанков стран "двадцатки". Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсудили текущее взаимодействие с Японией по ряду вопросов, касающихся экономики и безопасности", - написал Мнучин в своем Twitter.

В свою очередь в Минфине Японии сообщили, что министры обсудили ситуацию в глобальной экономике и влияние на нее разногласий США и Китая. Также в центре внимания были двусторонние отношения Японии и США в условиях недовольства Вашингтона торговым дисбалансом.

Американская администрация требует от Токио принять решительные меры по расширению импорта американской продукции. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп много раз публично выражал недовольство дефицитом своей страны в торговле с Японией, который в 2018 году составил почти $57 млрд.

В ходе визита в Токио в мае Трамп заявил, что его администрация рассчитывает выйти на двустороннее торговое соглашение с дальневосточным союзником уже в августе, что, по мнению Вашингтона, положительно сказалось бы на ситуации с экспортно-импортным балансом двух стран.

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