Подконтрольное компании из КНР британское предприятие производит компоненты для F-35

14 июня 2019 22:34 (UTC+04:00)

Британский производитель печатных плат для электроники Exception PCB, продукция которого используется в истребителях F-35, с 2013 года принадлежит китайской компании Shenzhen Fastprint. На данный факт в пятницу обратил внимание британский телеканал Sky News, подняв вопрос о допустимости использования электронных компонентов, произведенных "дочкой" компании из КНР, в ключевой оборонной продукции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Минобороны Великобритании телеканалу заявили, что присутствие Еxception PCB в цепочке компаний, поставляющих компоненты для F-35, "не создает рисков". Основанная в 1977 году британская фирма производит пустые печатные платы, которые у нее покупает американская GE Aviation - крупный поставщик корпорации Lockheed Martin, выпускающей истребители пятого поколения. В Lockheed Martin заявили, что им неизвестно о наличии подконтрольных китайскому бизнесу фирм-поставщиков продукции для F-35. В GE Aviation, в свою очередь, заверили Sky News, что Exception PCB не имеет ни доступа к секретной информации об F-35, ни возможности внедрить в свою продукцию компоненты, которые могут быть использованы для промышленного шпионажа или осуществления диверсий.

Вопрос о том, существует ли такая вероятность, стоит особенно остро на фоне скандала вокруг китайской компании Huawei, попавшей под американские санкции за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам". О потенциальных рисках для программы F-35 Sky News заявил приглашенный эксперт Кларк Инс - глава британской компании Hallmark Electronics, также выпускающей печатные платы. По его словам, производитель имеет возможность в тайне от заказчика внедрить в свою плату чипы, которые в теории будут способны повлиять на работу электроники в истребителе. Документы британского Минобороны говорят о том, что продукция Еxception PCB используется для создания электронных компонентов, контролирующих двигатели, топливные и навигационные системы, а также системы освещения в F-35.

Британские политики от правящей консервативной партии, с которыми Sky News обсудила ситуацию, назвали ее тревожной и заявили о том, что зададут соответствующие вопросы главе Минобороны Великобритании Пенни Мордонт.

F-35 разработан и производится компанией Lockheed Martin в рамках программы "единый ударный истребитель" (Joint Strike Fighter, JSF). F-35 доступен заказчикам в трех вариантах, в том числе для корабельного базирования и с вертикальным взлетом. Различные модификации F-35 поставляются вооруженным силам США, Великобритании, Австралии, Израиля, Италии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи. Турция к ноябрю рассчитывает получить первые четыре самолета.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что Польша купит у США более 30 истребителей F-35
США 13 июня 00:53
И.о. главы Пентагона обсудит с турецким коллегой ситуацию с С-400 и F-35
США 12 июня 04:55
СМИ: США намерены до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся на F-35
США 7 июня 23:31
Япония возобновляет полеты F-35
Другие страны 4 июня 06:41
Польша намерена закупить у США первую партию самолетов F-35 до 2026 года
В мире 17 мая 16:44
Пентагон пригрозил окончательно лишить Турцию истребителей F-35 из-за С-400
В мире 4 мая 10:59
Лента новостей
Вулкан у столицы Мексики выбросил столб пепла высотой 5 км
Другие страны 23:24
Самолет совершил жесткую посадку в России, есть пострадавшие
Россия 23:04
В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны
Европа 22:48
ВОЗ не стала объявлять вспышку Эболы в ДРК чрезвычайной международной проблемой
Другие страны 22:06
Состоялось очередное заседание Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений (ФОТО)
Экономика 21:53
ДТП с участием машины скорой помощи в Баку, есть раненые
Общество 21:40
В Баку сгорел легковой автомобиль, образовалась пробка
Происшествия 21:34
В вагоне бакинского метро возникла проблема
Происшествия 21:28
Ален Делон госпитализирован во Франции
Европа 21:10