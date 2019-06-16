Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай

16 июня 2019 00:55 (UTC+04:00)

Все члены экипажа танкера Front Altair, на который было совершено нападение в Оманском заливе, прибыли в субботу в Дубай, передает агентство Рейтер со ссылкой на владеющую судном компанию Frontlin, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В Оманском заливе 13 июня было совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. На судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей были эвакуированы на территорию Ирана и на американский эсминец. На борту Front Altair находились 11 россиян, никто из них не пострадал.

"Все 23 члена экипажа танкера покинули Иран из аэропорта Бендер-Аббас и приземлились в международном аэропорту Дубая", - цитирует агентство заявление Frontline.

Представитель судовладельца заявил агентству, что большинство членов экипажа танкера вылетели на родину сразу по прибытии в Дубай, остальные отправятся домой в воскресенье.

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