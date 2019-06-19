WSJ: YouTube может перенести детский контент на отдельную платформу

19 июня 2019 22:30 (UTC+04:00)

Руководство видеохостинга YouTube, принадлежащего корпорации Google, рассматривает возможность выделения всего ориентированного на детей контента в отдельный продукт для того, чтобы оградить их от видео предосудительного содержания. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания, предлагаемая новая платформа будет управляться приложением YouTube Kids. Данное предложение оценивается как весьма рискованное, так как детская аудитория входит в состав самых активных пользователей видеохостинга и приносит Google миллионы долларов на рекламе. "Мы рассматриваем множество идей для улучшения YouTube, некоторые идеи таковыми и остаются", - заявили изданию в пресс-службе YouTube.

В числе других предложений, выдвинутых сотрудниками YouTube, - идея отключить для детей сервис автоматического воспроизведения нового видео после завершения предыдущего. Данный сервис привел к увеличению пользователей видеохостинга, но одновременно навлек на его руководство критику за то, что несовершеннолетние и их родители, выбирая безобидный контент, неизбежно переходят к опасным и вредоносным роликам, пояснила газета.

В YouTube в 2017 году приняли решение ограничить контент, способствующий распространению ненависти. Тогда была введена система, благодаря которой подобные ролики реже попадали во вкладку "рекомендации", на них была отключена возможность комментирования и функция "поделиться". По оценке специалистов YouTube, принятые тогда меры значительно (на 80%) снизили количество просмотров таких видеороликов.

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