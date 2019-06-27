У атлантических берегов Канады обнаружены останки еще двух редких полярных китов

Останки еще двух редких полярных, или гренландских китов обнаружены у канадских атлантических берегов в заливе Святого Лаврентия. Об этом сообщили в Министерстве рыболовства, океанов и береговой охраны Канады, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, специалисты пытаются вытащить туши из воды, чтобы установить причину гибели этих морских млекопитающих. На прошлой неделе в заливе Святого Лаврентия был обнаружен еще один погибший кит, останки которого из-за шторма смогли вытащить на берег только вечером в понедельник. На данный момент установлено, что это 40-летняя самка, которая была известна североамериканским ученым под именем Пятнистая. С 1986 по 2016 год она восемь раз давала потомство, и, как отметили специалисты, ее гибель может сильно отразиться на всей популяции этих животных.

В министерстве уточнили, что за последние два месяца в атлантической Канаде найдены останки уже четырех полярных китов. На данный момент известно, что первый кит погиб не из-за влияния человека. Точные причины его смерти до сих пор не установлены.

По подсчетам ученых, в Северной Атлантике осталось всего около 410 гренландских китов. За последние 16 лет были обнаружены останки 70 этих морских животных. В более чем половине случаев они погибли, запутавшись в рыболовецких снастях или же из-за столкновения с кораблями.

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