Стиви Уандер прервет гастроли из-за операции по пересадке почки

7 июля 2019 06:58 (UTC+04:00)

Американскому певцу Стиви Уандеру в сентябре предстоит операция по пересадке почки, из-за этого он прервет гастроли, пишет TMZ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, музыкант сообщил новость на музыкальном фестивале British Summer Time в лондонском Гайд-Парке. Он отметил, что до момента операции даст еще три концерта, после чего "уйдет на перерыв".

"Со мной все хорошо, со мной все хорошо", - заявил певец, отметив, что он уже нашел донора.

Уандер сообщил о предстоящей операции, чтобы предупредить появление слухов. Ранее газета Detroit Free Press сообщала со ссылкой на источники, близкие к Уандеру, что 69-летний певец борется с "серьезной, но поддающейся контролю" проблемой со здоровьем.

Стиви Уандер - американский музыкант, соул-певец, музыкальный продюсер и общественный деятель. Он страдает слепотой. Уандера называют одним из лучших музыкантов нашего времени. Он записал более 30 альбомов и получил 25 премий "Грэмми", при этом его 74 раза номинировали на эту награду.

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