Министр экономики ФРГ объяснил, почему Берлину нужен "Северный поток - 2"

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild рассказал, почему Германия нуждается в "Северном потоке - 2", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, новый российский газопровод не сделает Берлин зависимым от Москвы, а лишь принесет экономическую выгоду.

"Мы не делаем себя зависимыми от Российской Федерации. Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет", — пояснил министр.

Альтмайер добавил, что в скором будущем Германия откажется от угля и атомной энергетики, и на переходный период Берлин будет вынужден перейти на газотурбинные электростанции, из-за чего значительно вырастет потребность в газе.

Он отметил, что по этой же причине Германия уделяет значительное внимание строительству терминалов для приема американского сланцевого газа.

Также министр рассказал, что постарается приложить максимум усилий к тому, чтобы Россия сохранила транзит своего газа через территорию Украины.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Труба пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG оставалось получить разрешение на строительство только от Дании.

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