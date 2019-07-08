Гравитационные волны углубили загадку расширения Вселенной

Вспышка сверхновой и колебания пространства-времени, порожденные слиянием двух нейтронных звезд, помогли ученым достаточно точно измерить скорость расширения Вселенной. Будущие замеры такого рода помогут разрешить главный парадокс космологии, заявляют ученые в журнале Nature Astronomy, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По текущим оценкам, нам нужно еще примерно 15 событий для того, чтобы измерить постоянную Хаббла с точностью в 1%. Конечно, далеко не все из них будут достаточно качественными, однако в конечном итоге гравитационные волны помогут нам понять, что порождает расхождения в разных замерах скорости расширения Вселенной", - пишут исследователи.

Еще в 1929 году знаменитый астроном Эдвин Хаббл доказал, что наша Вселенная не стоит на месте, а постепенно расширяется. В конце прошлого века астрофизики обнаружили, наблюдая за сверхновыми первого типа, что она расширяется не с постоянной скоростью, а с ускорением.

Причиной этого сегодня считается "темная энергия" – загадочная субстанция, заставляющая пространство-время растягиваться все быстрее и быстрее.

В июне 2016 года, нобелевский лауреат Адам Рисс и его коллеги, открывшие этот феномен, вычислили точную скорость расширения Вселенной сегодня, используя переменные звезды-цефеиды в Млечном Пути и в соседних галактиках, расстояние до которых можно вычислить со сверхвысокой точностью.

Это уточнение дало крайне неожиданный результат – оказалось, что две галактики, разделенные расстоянием примерно в 3 миллиона световых лет, разлетаются со скоростью около 73 километров в секунду. В этом году они опубликовали дополненные результаты наблюдений, в которых это значение стало еще выше - 74 километра в секунду.

Новые замеры Рисса и его коллег оказались почти на 10% выше, чем показывают данные, полученные при помощи орбитальных телескопов WMAP и Planck – 69 километров в секунду, и ее невозможно объяснить при помощи имеющихся у нас представлений о природе темной энергии и механизме рождения Вселенной.

Эти расхождения заставили космологов задуматься о двух возможных путях объяснения этой аномалии. С одной стороны, вполне возможно, что замеры "Планка" или Рисса и его коллег являются ошибочными или неполными. С другой - вполне допустимо и то, что в ранней Вселенной могла существовать и третья "темная" субстанция, отличная от темной материи и энергии, а также то, что последние могут быть нестабильными и постепенно распадаться.

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