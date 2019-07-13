Компания Johnson&Johnson готовится к серии испытаний вакцины против ВИЧ

13 июля 2019 03:18 (UTC+04:00)

Корпорация Johnson&Johnson (J&J,) намерена начать в нескольких странах испытания своей вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель компании Корина Рамерс-Верхувен, передает Trend.

Как она пояснила, речь идет о "третьей фазе" испытаний экспериментального препарата, который разработан базирующейся в Бельгии фармацевтической компанией Janssen, она является дочерним предприятием J&J. Указанные исследования планируется провести в США, Мексике, Перу, Аргентине, Италии, Испании и Польше.

По словам Рамерс-Верхувен, компания в настоящее время "направляет нормативные запросы" в соответствующие регулирующие органы в указанных странах. Представитель J&J отметила, что это будет уже вторая вакцина J&J против ВИЧ на данной стадии тестов. Еще одну испытывают в пяти южноафриканских государствах.

Основанная в 1886 году компания Johnson&Johnson является одним из крупнейших в мире производителей лекарственных препаратов, косметических и санитарно-гигиенических товаров, медицинского оборудования. В 2018 году оборот J&J составил около $81 млрд.

Создать эффективную и доступную вакцину от ВИЧ пытаются в целом ряде стран, в том числе в России. В мае 2018 года представители Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) констатировали, что разработка такой вакцины стала бы серьезным успехом в борьбе со смертельно опасным вирусом.

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