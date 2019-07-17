Лавров объяснил рост напряженности на Ближнем Востоке

Нынешний рост напряженности на Ближнем Востоке связан с антииранской линией США, для возгорания этой опасной ситуации может хватить одной "спички", считает глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Нынешний рост напряженности в регионе – это прямое следствие взвинченной антииранской линии Вашингтона и некоторых его союзников. США играют мускулами, развернули кампанию по дискредитации Тегерана, обвиняют ИРИ во всех грехах. Это создает опасную ситуацию: для возгорания может хватить одной "спички". Ответственность за возможные катастрофические последствия будут лежать на США", - сказал Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

При этом министр иностранных дел России добавил, что Иран регулярно подтверждает России свою заинтересованность в установлении региональной стабильности путем налаживания диалога со всеми заинтересованными странами, включая арабские государства Персидского залива. Он отметил, что при этом в Тегеране подчеркивают отсутствие каких-либо агрессивных намерений.

"Со своей стороны прилагаем меры для деэскалации напряженности. Активно продвигаем концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, предусматривающую поэтапное разрешение конфликтных ситуаций, разработку мер доверия и контроля. Работаем с партнерами над сохранением многосторонних договоренностей по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - подчеркнул Лавров.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

В годовщину выхода США из ядерной сделки в мае 2019-го Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

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